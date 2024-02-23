Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

"Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту, вам за то, что вы воссоздали Московский военный округ", — отметил Собянин.

Ремонт в здании был начат ещё в 90-е годы, но его не завершили. И лишь в октябре прошлого года восстановительные работы возобновились. В рекордные сроки, за пять месяцев, штаб приобрёл свой обновлённый облик: укреплён фундамент, заменены инженерные системы, построена крыша, возведены перегородки и другое. А главное, сохранён исторический вид здания, построенного в 1778–1780 годах.