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Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

23 февраля, 10:51
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили штаб Московского военного округа. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили штаб Московского военного округа. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили отреставрированное историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной. Кадры публикуются в телеграм-канале градоначальника.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили отремонтированный штаб Московского военного округа. Видео © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту, вам за то, что вы воссоздали Московский военный округ", — отметил Собянин.

  • Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Здание штаба Московского военного округа после реставрации. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

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Ремонт в здании был начат ещё в 90-е годы, но его не завершили. И лишь в октябре прошлого года восстановительные работы возобновились. В рекордные сроки, за пять месяцев, штаб приобрёл свой обновлённый облик: укреплён фундамент, заменены инженерные системы, построена крыша, возведены перегородки и другое. А главное, сохранён исторический вид здания, построенного в 1778–1780 годах.

Шойгу: Резервная армия создана из набранных в 2023 году 540 тысяч контрактников
Шойгу: Резервная армия создана из набранных в 2023 году 540 тысяч контрактников

Напомним, в июле 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании Московского и Ленинградского военных округов в соответствии с решением главы государства Владимира Путина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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