Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили штаб Московского военного округа. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили отреставрированное историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной. Кадры публикуются в телеграм-канале градоначальника.
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили отремонтированный штаб Московского военного округа. Видео © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
"Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту, вам за то, что вы воссоздали Московский военный округ", — отметил Собянин.
Ремонт в здании был начат ещё в 90-е годы, но его не завершили. И лишь в октябре прошлого года восстановительные работы возобновились. В рекордные сроки, за пять месяцев, штаб приобрёл свой обновлённый облик: укреплён фундамент, заменены инженерные системы, построена крыша, возведены перегородки и другое. А главное, сохранён исторический вид здания, построенного в 1778–1780 годах.
Напомним, в июле 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании Московского и Ленинградского военных округов в соответствии с решением главы государства Владимира Путина.