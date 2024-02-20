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20 февраля, 17:11

Шойгу: Резервная армия создана из набранных в 2023 году 540 тысяч контрактников

Резервную армию в России в составе шести дивизий получилось создать из набранных в 2023 году 540 тысяч контрактников. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьёзную силу. В этом году, на сегодняшний день, уже 50 тысяч человек [набраны] по контракту, и они продолжают идти", — отметил он в беседе с ТАСС.

В том же интервью Шойгу заявил, что идея создания мощной линии обороны в зоне СВО принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, министр указал, что более 1800 российских повторно вернулись в зону спецоперации после четвёртого ранения.

Путин на встрече с Шойгу поручил достойно содержать пленных ВСУ из Авдеевки
Путин на встрече с Шойгу поручил достойно содержать пленных ВСУ из Авдеевки
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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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