Шойгу: Свыше 1800 бойцов ВС РФ повторно вернулись в зону СВО после 4-го ранения

"У нас почти 1800 человек, которые вернулись на фронт после четвёртого ранения. Они ранены, отличились, вернулись, опять ранены, отличились, вернулись. В четвёртый раз. Это о чём-то говорит, согласитесь. То есть они могли бы сказать: всё, комиссуйте, навоевался, хватит", — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС.