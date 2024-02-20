Шойгу: Свыше 1800 бойцов ВС РФ повторно вернулись в зону СВО после 4-го ранения
Больше 1800 российских бойцов возвращались в зону спецоперации (СВО) даже после четвёртого ранения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас почти 1800 человек, которые вернулись на фронт после четвёртого ранения. Они ранены, отличились, вернулись, опять ранены, отличились, вернулись. В четвёртый раз. Это о чём-то говорит, согласитесь. То есть они могли бы сказать: всё, комиссуйте, навоевался, хватит", — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС.
Также в ходе интервью Шойгу заявил, что ВС России поставили точку в контрнаступе ВСУ, освободив Крынки. Серьёзная группировка украинских войск потерпела поражение.
ТАСС / Алексей Коновалов