Шойгу: ВСУ для контрнаступления собрали 160 тысяч военных и 800 танков

ВСУ для попытки контрнаступления в 2023 году собрали группировку войск в 160 тысяч человек, 800 танков, 150 единиц авиационной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Генштаб ВС РФ и разведка в начале 2023 года вскрыли подготовку "контрнаступа" ВСУ и сбор для этих целей серьёзной группировки войск.

"Под словом серьёзная" мы понимаем не 100 или 200 человек. Группировка почти в 160 тысяч человек. А если говорить точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве. 800 танков, почти 150 [единиц] авиационных средств — самолётов и вертолётов, более 2,5 тысяч [единиц] бронетехники", — сказал Шойгу в интервью ТАСС.