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Шойгу показали новую систему защиты РЛС и противоосколочные "одеяла" на заводе под Тулой

Шойгу оценил выполнение госзаказа на оборонных заводах в Тульской области

28 февраля, 14:02
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области и оценил, как идёт работа над госзаказом, а также посмотрел оружейные новинки. Кадрами делится Минобороны в телеграм-канале.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в ведомстве.

Шойгу прошёлся по цехам, задал пару вопросов рабочим, а также поблагодарил их за самоотверженный труд в тылу на благо фронта. Министру показали новейшие разработки в области вооружения, в частности созданную НПО "Стрела" систему дополнительной защиты радиолокационных станций (РЛС) от снарядов противника.

Эта система сделана из металлических листов и противоосколочных "одеял", имеет отражатели и имитаторы теплового и радиолокационного излучения. Всё это помогает сохранить жизни солдат и продлить срок службы техники.

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Ранее сообщалось, что акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), а также Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов переданы в собственность России. Национализировать оборонные предприятия было решено после вскрытия фактов мошенничества со стороны владельцев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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