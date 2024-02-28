Шойгу показали новую систему защиты РЛС и противоосколочные "одеяла" на заводе под Тулой Шойгу оценил выполнение госзаказа на оборонных заводах в Тульской области 28 февраля, 14:02 Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области и оценил, как идёт работа над госзаказом, а также посмотрел оружейные новинки. Кадрами делится Минобороны в телеграм-канале.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Тульской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в ведомстве.

Шойгу прошёлся по цехам, задал пару вопросов рабочим, а также поблагодарил их за самоотверженный труд в тылу на благо фронта. Министру показали новейшие разработки в области вооружения, в частности созданную НПО "Стрела" систему дополнительной защиты радиолокационных станций (РЛС) от снарядов противника.

Эта система сделана из металлических листов и противоосколочных "одеял", имеет отражатели и имитаторы теплового и радиолокационного излучения. Всё это помогает сохранить жизни солдат и продлить срок службы техники.

Ранее сообщалось, что акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), а также Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов переданы в собственность России. Национализировать оборонные предприятия было решено после вскрытия фактов мошенничества со стороны владельцев.

Авторы Татьяна Миссуми