На Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов
Суд передал России акции ЧЭМК и двух других производителей ферросплавов
Акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), а также Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов переданы в собственность России. Такое решение в понедельник, 26 февраля, принял Арбитражный суд Свердловской области.
"Иск удовлетворить полностью", — говорится в картотеке суда.
Ранее Генпрокуратура РФ добивалась национализации трёх заводов. Важные для оборонной сферы предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится за рубеж по заниженным ценам. Владельцы предприятия — семья Антиповых. Братья давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, а заводы переписали на родителей в Челябинске.
Как сообщал Life.ru, 16 февраля президент РФ Владимир Путин указал, что производство ЧЭМК необходимо перенести за город. Такое поручение связано с загрязнением предприятием окружающей среды.
ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов