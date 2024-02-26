На Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов

Акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), а также Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов переданы в собственность России. Такое решение в понедельник, 26 февраля, принял Арбитражный суд Свердловской области.

Ранее Генпрокуратура РФ добивалась национализации трёх заводов. Важные для оборонной сферы предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится за рубеж по заниженным ценам. Владельцы предприятия — семья Антиповых. Братья давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, а заводы переписали на родителей в Челябинске.