Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 09:54

На Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов

Суд передал России акции ЧЭМК и двух других производителей ферросплавов

Акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), а также Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов переданы в собственность России. Такое решение в понедельник, 26 февраля, принял Арбитражный суд Свердловской области.

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в картотеке суда.

Ранее Генпрокуратура РФ добивалась национализации трёх заводов. Важные для оборонной сферы предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится за рубеж по заниженным ценам. Владельцы предприятия — семья Антиповых. Братья давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, а заводы переписали на родителей в Челябинске.

Генпрокуратура хочет вернуть государству Ивановский завод станкостроения
Генпрокуратура хочет вернуть государству Ивановский завод станкостроения

Как сообщал Life.ru, 16 февраля президент РФ Владимир Путин указал, что производство ЧЭМК необходимо перенести за город. Такое поручение связано с загрязнением предприятием окружающей среды.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов

Никита Осипов
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров