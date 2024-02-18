Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Любовь за €3 млрд: Медведев высмеял Макрона, забывшего о французах в угоду Киеву

Путин оценил реакцию американцев на его рассказ об истории Руси в интервью Карлсону

Россиянам на Шри-Ланке советуют вернуться на родину из-за преступлений против туристов из РФ

Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Спадает пелена: Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

В Минобороны раскрыли, когда украинские солдаты начали бегство из Авдеевки

Массовые беспорядки с участием мигрантов из Эритреи охватили Гаагу

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки

Шофёр трактора получил контузию при ударе ВСУ по белгородскому селу

Минобороны РФ: Средствами ПВО уничтожен БПЛА над Брянской областью

На Урале могут национализировать важные для оборонки заводы братьев-магнатов в эмиграции

Генпрокуратура РФ собирается добиться национализации трёх заводов на Урале

18 февраля, 09:11
В России хотят национализировать три завода на Урале. Обложка © freepik

В России хотят национализировать три завода на Урале. Обложка © freepik

Генпрокуратура РФ намерена добиться национализации трёх заводов: Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского и Кузнецкого. Важные для оборонки предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится владельцами за рубеж по заниженным ценам. Об этом пишет SHOT.

На этих заводах производится 80% отечественных ферросплавов, которые необходимы для изготовления высококачественной стали, из которой затем делают военную технику: авиационные двигатели, ударопрочные стволы, бронебойные снаряды и другое. Владельцы предприятия — семья Антиповых.

По версии следствия, производство незаконно перешло в частные руки более 30 лет назад, никакого разрешения правительство РФ не давало. Руководство признаёт, что предприятие действительно продаёт ферросплавы в США, но в приоритете якобы внутренний рынок. При этом оно не относит себя к отрасли ВПК.

По данным SHOT, братья Антиповы давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, а заводы "переписали" на родителей в Челябинске. Предприятия получают огромные субсидии из федерального бюджета, но продолжают отправлять товар странам Запада, где российские ферросплавы идут на выпуск военной техники для Украины. Свою прибыль владельцы тоже выводят за рубеж. Антиповы отправили на иностранные счета 35 миллиардов рублей начиная с 2019 года.

Сейчас суд арестовал акции и имущество заводов группы ЧЭМК, расследование продолжается. В случае если Генпрокуратура выиграет дело, то предприятия станут государственными.

Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют
Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

Напомним, 15 февраля президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Владимир Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. А также глава государства прибыл в Челябинскую область и пообщался с работниками кузнечно-прессового завода.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!