На Урале могут национализировать важные для оборонки заводы братьев-магнатов в эмиграции Генпрокуратура РФ собирается добиться национализации трёх заводов на Урале 18 февраля, 09:11 В России хотят национализировать три завода на Урале. Обложка © freepik

Генпрокуратура РФ намерена добиться национализации трёх заводов: Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского и Кузнецкого. Важные для оборонки предприятия были незаконно приватизированы в 90-е годы, а сейчас их продукция вывозится владельцами за рубеж по заниженным ценам. Об этом пишет SHOT.

На этих заводах производится 80% отечественных ферросплавов, которые необходимы для изготовления высококачественной стали, из которой затем делают военную технику: авиационные двигатели, ударопрочные стволы, бронебойные снаряды и другое. Владельцы предприятия — семья Антиповых.

По версии следствия, производство незаконно перешло в частные руки более 30 лет назад, никакого разрешения правительство РФ не давало. Руководство признаёт, что предприятие действительно продаёт ферросплавы в США, но в приоритете якобы внутренний рынок. При этом оно не относит себя к отрасли ВПК.

По данным SHOT, братья Антиповы давно уехали из России и стали гражданами США и Австрии, а заводы "переписали" на родителей в Челябинске. Предприятия получают огромные субсидии из федерального бюджета, но продолжают отправлять товар странам Запада, где российские ферросплавы идут на выпуск военной техники для Украины. Свою прибыль владельцы тоже выводят за рубеж. Антиповы отправили на иностранные счета 35 миллиардов рублей начиная с 2019 года.

Сейчас суд арестовал акции и имущество заводов группы ЧЭМК, расследование продолжается. В случае если Генпрокуратура выиграет дело, то предприятия станут государственными.

Авторы Татьяна Миссуми