Путин прибыл на завод роботов в Челябинске

Далее глава государства намерен отправиться в индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР, которая специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. Там Путин хочет пообщаться с рабочими.