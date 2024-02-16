Путин прибыл на завод роботов в Челябинске
Президент России Владимир Путин прибыл на предприятие по производству роботов, которое открылось на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).
Далее глава государства намерен отправиться в индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР, которая специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. Там Путин хочет пообщаться с рабочими.
А накануне, 15 февраля, президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки".
Kremlin.ru