Путин посидел за рулём нового троллейбуса, который производят на Урале

Российский лидер Владимир Путин прибыл на завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На этом крупном предприятии производили знаменитые "Ласточки", а теперь — новейшие "Финисты".

Путин прибыл на завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Видео © Life.ru

Глава государства оценил технику, которую выпускают на заводе. Так, Путин посидел за рулём нового электробуса "Синара-6254" — это троллейбус с увеличенным автономным ходом. Кроме того, президент осмотрел салон скоростной электрички "Финист".

После осмотра производства Путин проведёт совещание по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. С докладом выступит глава Минтранса Виталий Савельев.

"Уральские локомотивы" — предприятие транспортного машиностроения, основанное в 2010 году. В общей сложности там было выпущено свыше 1,6 тысячи электровозов разных серий.

Электропоезд ЭС104 "Финист". Видео © Предоставлено Life.ru

Электропоезд ЭС104 "Финист" — полностью импортозамещённый аналог "Ласточки". Опытный образец был впервые представлен в ходе XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Главное преимущество этого поезда — отечественное тяговое оборудование, способствует быстрому разгону до 160 километров в час и эффективному торможению.