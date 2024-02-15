Путин посидел за рулём нового троллейбуса, который производят на Урале
Путин посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме
Президент РФ Владимир Путин за рулём нового электробуса "Синара-6254". Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин прибыл на завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На этом крупном предприятии производили знаменитые "Ласточки", а теперь — новейшие "Финисты".
Путин прибыл на завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Видео © Life.ru
Глава государства оценил технику, которую выпускают на заводе. Так, Путин посидел за рулём нового электробуса "Синара-6254" — это троллейбус с увеличенным автономным ходом. Кроме того, президент осмотрел салон скоростной электрички "Финист".
После осмотра производства Путин проведёт совещание по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. С докладом выступит глава Минтранса Виталий Савельев.
"Уральские локомотивы" — предприятие транспортного машиностроения, основанное в 2010 году. В общей сложности там было выпущено свыше 1,6 тысячи электровозов разных серий.
Электропоезд ЭС104 "Финист". Видео © Предоставлено Life.ru
Электропоезд ЭС104 "Финист" — полностью импортозамещённый аналог "Ласточки". Опытный образец был впервые представлен в ходе XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Главное преимущество этого поезда — отечественное тяговое оборудование, способствует быстрому разгону до 160 километров в час и эффективному торможению.
В базовой модели в пятивагонной комплектации предусмотрено до 416 мест, причём для удобства пассажиров есть USB-разъёмы для зарядки телефонов. Кроме того, в вагонах действует система обеззараживания воздуха, а также установлены подъёмники. Такие поезда смогут прослужить порядка 40 лет.
Напомним, Путин 15 февраля прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область, где у него весьма насыщенная программа. Ранее сегодня президент посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.