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15 февраля, 13:14

Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит Уралвагонзавод и "Уральские локомотивы"

Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург. В Свердловской области у главы государства запланирована весьма насыщенная программа.

Планируется, что российский лидер посетит в Нижнем Тагиле Уралвагонзавод, где осмотрит цеха. В частности, он посетит сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Также Путин пообщается с работниками предприятия. Кроме того, ожидается, что президенту покажут новый цех для изготовления трансмиссий.

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После этого глава государства отправится в Верхнюю Пышму. Там у Путина запланировано посещение "Уральских локомотивов", где ему расскажут о выпуске электропоездов. Кроме того, президент страны проведёт совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Ранее Владимир Путин призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды. Как заявил российский лидер, сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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