Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит Уралвагонзавод и "Уральские локомотивы"

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург. В Свердловской области у главы государства запланирована весьма насыщенная программа.

Планируется, что российский лидер посетит в Нижнем Тагиле Уралвагонзавод, где осмотрит цеха. В частности, он посетит сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Также Путин пообщается с работниками предприятия. Кроме того, ожидается, что президенту покажут новый цех для изготовления трансмиссий.

После этого глава государства отправится в Верхнюю Пышму. Там у Путина запланировано посещение "Уральских локомотивов", где ему расскажут о выпуске электропоездов. Кроме того, президент страны проведёт совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.