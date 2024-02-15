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14 февраля, 22:59

Путин заявил о некорректности вмешательства РФ в предвыборную кампанию в США

Путин: Предвыборная кампания в США приобретает острые формы

Общественное внимание к состоянию президента Америки Джо Байдена объясняется напряжённой предвыборной кампанией, в которую России вмешиваться было бы неправильно. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"В США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает всё более и более острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", — сообщил Путин, отвечая на вопрос о разговорах вокруг состояния здоровья Байдена, обострившихся на фоне выборов в Америке.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, но предпочтительнее — действующий лидер Джо Байден, потому что он человек более опытный, прогнозируемый, политик старой формации.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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