Путин призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды
Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Как заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.
Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Видео © t.me / Кремль. Новости
"Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на таком — глобальном — уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу. Повторяю, на глобальном уровне", — заявил Путин.
В то же время президент РФ подчеркнул, что это должно быть создано на уровне общественной инициативы, а не на уровне государства. Помимо этого, он отметил, что неважно, в какой стране мира это произойдёт.
Напомним, что в ходе интервью Такеру Карлсону Путин вспомнил, как просил Владимира Зеленского не поддерживать неонацистов на Украине. Он апеллировал к тому, что сам дед Зеленского воевал с нацистами во время Второй мировой войны.
Life.ru / Павел Баранов