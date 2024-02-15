Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 22:49

Путин призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды

Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Как заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.

Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на таком — глобальном — уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу. Повторяю, на глобальном уровне", — заявил Путин.

В то же время президент РФ подчеркнул, что это должно быть создано на уровне общественной инициативы, а не на уровне государства. Помимо этого, он отметил, что неважно, в какой стране мира это произойдёт.

Путин назвал истинную цель нацистов в годы Великой Отечественной войны
Путин назвал истинную цель нацистов в годы Великой Отечественной войны

Напомним, что в ходе интервью Такеру Карлсону Путин вспомнил, как просил Владимира Зеленского не поддерживать неонацистов на Украине. Он апеллировал к тому, что сам дед Зеленского воевал с нацистами во время Второй мировой войны.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров