Путин призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды

Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Как заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.

Президент России Владимир Путин считает, что антинацистскую пропаганду необходимо выстраивать на мировом уровне. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на таком — глобальном — уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу. Повторяю, на глобальном уровне", — заявил Путин.

В то же время президент РФ подчеркнул, что это должно быть создано на уровне общественной инициативы, а не на уровне государства. Помимо этого, он отметил, что неважно, в какой стране мира это произойдёт.