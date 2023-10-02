Названа новая дата запуска высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом
Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом завершат до конца 2027 года
Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом — планируется до конца 2027 года. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку.
"Завершение строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в тексте документа.
Ожидается, что время в пути по магистрали между двумя столицами сократится примерно вдвое — до 2 часов 15 минут. На прокладку трассы планируется задействовать средства Фонда национального благосостояния в объёме до 468 млрд рублей. Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн рублей.
Напомним, 17 августа в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Её также могут протянуть до Минска.
ТАСС / Пётр Ковалёв