Регион

Уведомления отключены

2 октября, 09:19

Названа новая дата запуска высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом завершат до конца 2027 года

Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом — планируется до конца 2027 года. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку.

"Завершение строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в тексте документа.

Ожидается, что время в пути по магистрали между двумя столицами сократится примерно вдвое — до 2 часов 15 минут. На прокладку трассы планируется задействовать средства Фонда национального благосостояния в объёме до 468 млрд рублей. Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн рублей.

Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства

Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства

Напомним, 17 августа в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Её также могут протянуть до Минска.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Марина Калегина
  • Новости
  • Москва
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров