Названа новая дата запуска высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом

Завершить строительство высокоскоростной магистрали между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом — планируется до конца 2027 года. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку.

"Завершение строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в тексте документа.