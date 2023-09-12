Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства

Российская столица возглавила рейтинг среди всех городов БРИКС по технологическому и пространственному развитию. Победителей определяет международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России, в который в том числе входит факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ в лице экспертов Высшей школы урбанистики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ).

Серебро в этом рейтинге досталось Пекину, бронза — Шанхаю, на четвёртую строчку эксперты поместили бразильский город Сан-Паулу, а замкнул "золотую пятёрку" Гуанчжоу.

Ключевая идея рейтинга состоит в том, чтобы показать, как инновационное и сбалансированное пространственное развитие города позволяет жителям экономить время. Свои выводы эксперты делают в том числе на открытых пространственных данных и даже используют спутниковые снимки. Это позволяет исследователям не просто учитывать сам факт номинального наличия в городе той или иной услуги, а её объективную доступность для горожан.

В этом смысле первенство Москвы экспертов не удивило. В научном сообществе высоко оценивают усилия столичных властей для поэтапного повышения комфортности городской среды, развития полицентричности и создания точек притяжения по всему городу, а не только в исторических или модных местах.

"Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить такие проекты как МЦК и МЦД, строительство БКЛ, замену автобусов на электробусы, развитие речного транспорта. Большой «вес» в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры – в частности, цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности. Поддержка высокотехнологичных отраслей со стороны города и активная реализация цифровых проектов также внесли существенный вклад в лидерство Москвы", — комментирует декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.