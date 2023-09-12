Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства
Запуск первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке с причала "Киевский". Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Российская столица возглавила рейтинг среди всех городов БРИКС по технологическому и пространственному развитию. Победителей определяет международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России, в который в том числе входит факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ в лице экспертов Высшей школы урбанистики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ).
Серебро в этом рейтинге досталось Пекину, бронза — Шанхаю, на четвёртую строчку эксперты поместили бразильский город Сан-Паулу, а замкнул "золотую пятёрку" Гуанчжоу.
Ключевая идея рейтинга состоит в том, чтобы показать, как инновационное и сбалансированное пространственное развитие города позволяет жителям экономить время. Свои выводы эксперты делают в том числе на открытых пространственных данных и даже используют спутниковые снимки. Это позволяет исследователям не просто учитывать сам факт номинального наличия в городе той или иной услуги, а её объективную доступность для горожан.
В этом смысле первенство Москвы экспертов не удивило. В научном сообществе высоко оценивают усилия столичных властей для поэтапного повышения комфортности городской среды, развития полицентричности и создания точек притяжения по всему городу, а не только в исторических или модных местах.
"Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить такие проекты как МЦК и МЦД, строительство БКЛ, замену автобусов на электробусы, развитие речного транспорта. Большой «вес» в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры – в частности, цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности. Поддержка высокотехнологичных отраслей со стороны города и активная реализация цифровых проектов также внесли существенный вклад в лидерство Москвы", — комментирует декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Напомним, что буквально на днях, 9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили дублёр дороги из Кремля в Ново-Огарёво по проспекту Багратиона и движение пассажирских поездов по МЦД-4. Кроме того, в сентября успели запустить движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), который насквозь соединит трассу М12 и трассу М11 до Санкт-Петербурга. Кроме того, открылись сразу несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяжённостью более трёхсот километров. В результате Москву и Арзамас связала современная скоростная трасса.