Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле за труд

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле. По его словам, труд сотрудников организации достоин самых лучших похвал.

Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Видео © LIFE

"Знаю, что ваши бригады выезжают в зону СВО, работают почти на линии соприкосновения, помогают восстанавливать технику", — указал российский лидер.

Главе государства показали готовые к отправке в войска современные танки Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв". При этом работа в цеху не останавливалась даже во время визита Путина, специалисты продолжали монтаж систем и оборудования.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (часть "Ростеха") основано в 1936 году, занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле Свердловской области.