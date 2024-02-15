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15 февраля, 15:57

Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле за труд

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле. По его словам, труд сотрудников организации достоин самых лучших похвал.

Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Видео © LIFE

"Знаю, что ваши бригады выезжают в зону СВО, работают почти на линии соприкосновения, помогают восстанавливать технику", — указал российский лидер.

Главе государства показали готовые к отправке в войска современные танки Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв". При этом работа в цеху не останавливалась даже во время визита Путина, специалисты продолжали монтаж систем и оборудования.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (часть "Ростеха") основано в 1936 году, занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Путин посетил новый цех Уралвагонзавода
Путин посетил новый цех Уралвагонзавода

Напомним, Путин в четверг, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область, где у него запланирована весьма насыщенная программа. Помимо Уралвагонзавода Путин посетит предприятие "Уральские локомотивы", где президенту расскажут о выпуске электропоездов. Вместе с этим глава государства проведёт совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Дарья Нарыкова
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