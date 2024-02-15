Путин посетил новый цех Уралвагонзавода

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Свердловскую область посетил Уралвагонзавод (УВЗ) и осмотрел новый цех предприятия по изготовлению трансмиссий.

"Это первый в новейшей истории тагильского предприятия цех, который возведён с нуля, оснащён под ключ и запущен в эксплуатацию. В цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки для полного цикла изготовления деталей любой трансмиссии", — рассказали в пресс-службе Кремля.

Трансмиссии — один из наиболее ответственных узлов боевых машин, они устанавливаются на бронетехнику, которую предприятие производит для Минобороны РФ. Кстати, помимо деталей для спецтехники в новом цехе предусмотрены варианты изготовления гражданской продукции.

Также Путин посетил сборочный цех № 130 — "танковый конвейер". Главе государства рассказали о работе и показали продукцию, готовую для отправки в войска. Также президент пообщался с работниками УВЗ.