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15 февраля, 15:28

Путин посетил новый цех Уралвагонзавода

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Свердловскую область посетил Уралвагонзавод (УВЗ) и осмотрел новый цех предприятия по изготовлению трансмиссий.

"Это первый в новейшей истории тагильского предприятия цех, который возведён с нуля, оснащён под ключ и запущен в эксплуатацию. В цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки для полного цикла изготовления деталей любой трансмиссии", — рассказали в пресс-службе Кремля.

Трансмиссии — один из наиболее ответственных узлов боевых машин, они устанавливаются на бронетехнику, которую предприятие производит для Минобороны РФ. Кстати, помимо деталей для спецтехники в новом цехе предусмотрены варианты изготовления гражданской продукции.

Также Путин посетил сборочный цех № 130 — "танковый конвейер". Главе государства рассказали о работе и показали продукцию, готовую для отправки в войска. Также президент пообщался с работниками УВЗ.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область, где у него запланирована весьма насыщенная программа. Помимо Уралвагонзавода Путин посетит предприятие "Уральские локомотивы", где ему расскажут о выпуске электропоездов. Кроме того, президент проведёт совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Александра Вишнякова
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