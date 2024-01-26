Эксперт раскрыл основной посыл поездки Путина на Балтийский завод

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 января, принял участие в церемонии закладки универсального атомного ледокола "Ленинград" и посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (неофициальное название — Корабелка). Политконсультант и член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин в беседе с Лайфом объяснил, в чём состоял главный посыл поездки главы российского государства в Северную столицу.

"И там, и там, мне кажется, очень важные послания были. Во-первых, это стремление и последовательная деятельность по развитию ледокольного флота. Сейчас он самый крупный в мире: более 40 ледоколов различного тоннажа, назначения и возраста. И я думаю, что количество судов в этой линейке будет только увеличиваться с учётом роста значимости Севморпути. Задача — сделать его полноценной альтернативой Суэцкому каналу, и я думаю, что государство в это будет инвестировать различные ресурсы", — указал собеседник Лайфа.

Корякин добавил, что Россия не отказывается от других проектов, в частности в Антарктиде. В этой сложной климатической зоне завершается строительство нового зимовочного комплекса, где будут расположены лаборатории. Данный проект развивает станцию "Восток", основанную ещё в 1957 году. По словам эксперта, это не просто здание, а настоящий "космический корабль", переживший несколько реконструкций.

Эксперт подчеркнул, что Северный морской путь (СМП) является приоритетом в работе правительства и президента, а ледокольный флот — инструмент, позволяющий активно его развивать. По мнению собеседника Лайфа, в перспективе работа над СМП даст возможность перезагрузить судостроительную промышленность России для более широкого спектра судов, в том числе маломерных.

Корякин напомнил, что Россия обладает реками протяжённостью 12 миллионов километров, из них только 100 тысяч — это внутренние водные пути, потенциал развития водного сообщения далеко не исчерпан. Собеседник Лайфа также подчеркнул, что визит Путина в Петербург в этом контексте несёт не только смысловую наполненность, но и практический смысл.

"Хочу остановиться на встрече со студентами СПбГМТУ, который является одним из флагманов образовательных учреждений в сфере судостроения, и поэтому вполне понятно, почему президент не просто посещает это заведение, но и проводит встречу со студентами, которые участвовали в зоне специальной военной операции", — заключил Корякин.