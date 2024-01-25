Путин дал старт крупнейшему в России производству пластин для солнечных батарей
Президент Владимир Путин в ходе поездки в Калининград дал старт работе крупнейшего в России производства компонентов для солнечной энергетики. Предприятие расположено на территории индустриального парка "Черняховск", российский лидер дал отмашку о запуске в режиме видео-конференц-связи.
"Начинайте!" — скомандовал президент.
Комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей был спроектирован и построен с нуля всего за два года. Технологическое оборудование позволит проводить один из ключевых этапов производства на заводе — выращивать слитки монокристаллического кремния методом Чохральского. Далее слитки будут резать на пластины, которые станут основой для изготовления солнечных ячеек. Ежегодно планируется выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин. На предприятии будет создано более 700 рабочих мест.
Запуск такого завода для региона — это и диверсификация экономики, и усиление цепочек поставок, и снижение зависимости от импорта.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин также пообщается с главой Калининградской области Антоном Алихановым и проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона. В Кремле рассказывали, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента в Калининград — борт пролетел над нейтральными водами.
Kremlin.ru