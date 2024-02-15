"Хорошая идея": Путину предложили учредить награду для одной категории россиян
Путин поддержал идею учредить государственную награду для трудовых династий в РФ
Идея о том, чтобы учредить в России государственные награды для трудовых династий, является отличной. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.
"Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила", — указал российский лидер, комментируя предложение одного из рабочих.
Лидер РФ напомнил, что недавно в стране был учреждён знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд". Путин пообещал поручить правительству продумать предложение об учреждении госнаград для трудовых династий.
Напомним, Путин в четверг, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область, где у него запланирована весьма насыщенная программа. Помимо Уралвагонзавода Путин посетит предприятие "Уральские локомотивы", где президенту расскажут о выпуске электропоездов. Глава государства во время визита завода поблагодарил работников предприятия в Нижнем Тагиле. По его словам, труд рабочих достоин самых лучших похвал.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков