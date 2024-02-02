Путин призвал возродить советскую практику наград за трудовые заслуги

Советская практика наград за трудовые заслуги должна быть восстановлена, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. По словам главы государства, сегодня это востребовано.

"В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть. Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребовано", — сказал российский лидер, комментируя учреждение ордена "За доблестный труд".

Президент также заявил о необходимости поощрять тех, кто добился выдающихся успехов в деле своей жизни, напомнив о награждении новым орденом тульского научно-производственного объединения (НПО) "Сплав".