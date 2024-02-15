Российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с коллективом Уралвагонзавода поддержал идею возрождения в стране творческого конкурса "А ну-ка, девушки". С таким предложением к президенту обратилась одна из сотрудниц предприятия — экономист Валерия Фролова.

Путин поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки". Видео © Life.ru

Девушка поделилась, что на заводе проходит корпоративный конкурс "А ну-ка, девушки". Фролова напомнила, что в Советском Союзе подобные мероприятия были более масштабными, она призвала вернуть состязания и провести их в Нижнем Тагиле.

"Обязательно. Я сейчас не могу сказать, как это мы быстро сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить", — сказал Путин.

"А ну-ка, девушки!" — игровая телепрограмма-конкурс, выходила в эфир в 21:30 по Центральному телевидению с 24 января 1970 года до 16 апреля 1987 года сразу после программы "Время". Она представляла собой телевизионный конкурс среди девушек, отобранных по профессиональному признаку. Участницы не только соревновались за звание лучшей по профессии, но и состязались в большом количестве конкурсов самой разной направленности. В передаче выступали популярные советские исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы.