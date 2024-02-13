Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 15:25

Путин поручил организовать конкурс наставников "Быть, а не казаться!"

Президент России Владимир Путин дал поручение провести специальный конкурс наставников "Быть, а не казаться!", об этом сообщается на сайте Кремля.

"Организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", — говорится в перечне поручений президента.

Документ подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года. Исполнять поручение главы государства будут Росмолодёжь, Минпросвещения, Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ), Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых", общество "Знание" и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Доклад об исполнении должен быть представлен к 1 июля.

Кроме того, Путин поручил создать на базе центра знаний "Машук" "методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества для их внедрения в систему молодёжной политики и обеспечить расширение функций единой информационной системы "ДОБРО.РФ".

Путин признался, что помнит всех своих наставников, начиная с первой учительницы
Путин признался, что помнит всех своих наставников, начиная с первой учительницы

Напомним, в конце декабря состоялось заседание Государственного Совета, на котором президент, в частности предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". Кроме того, в ходе заседания Путин указал на необходимость материальных стимулов поддержки такого важного труда. По его словам, возможность начисления доплат за работу наставников необходимо предусмотреть законодательно.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров