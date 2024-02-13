Путин поручил организовать конкурс наставников "Быть, а не казаться!"

Президент России Владимир Путин дал поручение провести специальный конкурс наставников "Быть, а не казаться!", об этом сообщается на сайте Кремля.

"Организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", — говорится в перечне поручений президента.

Документ подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года. Исполнять поручение главы государства будут Росмолодёжь, Минпросвещения, Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ), Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых", общество "Знание" и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Доклад об исполнении должен быть представлен к 1 июля.

Кроме того, Путин поручил создать на базе центра знаний "Машук" "методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества для их внедрения в систему молодёжной политики и обеспечить расширение функций единой информационной системы "ДОБРО.РФ".