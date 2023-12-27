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27 декабря, 15:44

Путин признался, что помнит всех своих наставников, начиная с первой учительницы

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что помнит своих педагогов и наставников, в том числе и свою первую учительницу Тамару Павловну. Речь об этом зашла в среду, 27 декабря, в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

"Они у меня все в сердце. Я их помню и никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Я редко о ней говорю, но помню её хорошо", — рассказал российский лидер.

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Напомним, что ещё в марте в ходе открытия Года педагога и наставника Владимир Путин заявлял, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего. А сегодня в ходе заседания Госсовета президент указал, что наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. Российский лидер призвал подключить к системе наставничества ветеранов, а ещё поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество.

Марина Калегина
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