Путин признался, что помнит всех своих наставников, начиная с первой учительницы

Президент России Владимир Путин признался, что помнит своих педагогов и наставников, в том числе и свою первую учительницу Тамару Павловну. Речь об этом зашла в среду, 27 декабря, в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

"Они у меня все в сердце. Я их помню и никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Я редко о ней говорю, но помню её хорошо", — рассказал российский лидер.