Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"
Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". С соответствующей инициативой глава государства выступил на заседании Госсовета, посвящённом укреплению роли педагога и наставника.
"Предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года". Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы", — сказал российский лидер, подчеркнув, что звание "наставник" должно звучать гордо.
Кроме того, в ходе заседания Путин указал на необходимость материальных стимулов поддержки такого важного труда. По его словам, возможность начисления доплат за работу наставников необходимо предусмотреть законодательно.
Ранее Путин в ходе заседания Госсовета назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Глава государства напомнил, что в 2023 году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Президент также подчеркнул, что наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки.
Kremlin.ru