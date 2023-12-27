Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". С соответствующей инициативой глава государства выступил на заседании Госсовета, посвящённом укреплению роли педагога и наставника.

"Предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года". Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы", — сказал российский лидер, подчеркнув, что звание "наставник" должно звучать гордо.