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27 декабря, 14:46

Путин процитировал Ушинского на открытии заседания Госсовета

Путин процитировал Ушинского и заявил о важности воспитания

Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника", процитировал знаменитого русского педагога и писателя, одного из основоположников научной педагогики в России, Константина Ушинского.

"Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории". Эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставников в формировании мировоззрения подрастающего поколения", — сказал Путин.

Президент добавил, что сегодня в России возвращаются к этим традициям, берут самое лучшее, чем гордилась дореволюционная и советская система образования. Также восстанавливается воспитательная и ценностная составляющая в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для суверенитета РФ это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий, подчеркнул глава государства.

Губернаторы обсудили повышение престижа педагогов перед президиумом Госсовета
Губернаторы обсудили повышение престижа педагогов перед президиумом Госсовета

Также в ходе выступления Путин назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Глава государства напомнил, что в 2023 году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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