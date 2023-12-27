Путин процитировал Ушинского на открытии заседания Госсовета

Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника", процитировал знаменитого русского педагога и писателя, одного из основоположников научной педагогики в России, Константина Ушинского.

"Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории". Эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставников в формировании мировоззрения подрастающего поколения", — сказал Путин.

Президент добавил, что сегодня в России возвращаются к этим традициям, берут самое лучшее, чем гордилась дореволюционная и советская система образования. Также восстанавливается воспитательная и ценностная составляющая в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для суверенитета РФ это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий, подчеркнул глава государства.