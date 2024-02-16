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16 февраля, 12:34

Путин выступает за более активное развитие роботостроения в России

Фото © Life.ru / Павел Баранов

Фото © Life.ru / Павел Баранов

В России есть над чем работать в сфере роботостроения. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими Челябинского кузнечно-прессового завода. По словам главы государства, доля роботов на число рабочих, к примеру, в Южной Корее — в 10 раз выше, чем в России.

"Мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих — 1 тысяча роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работающих. Здесь, к сожалению, нам есть над чем работать", добавил российский президент.

Путин рассказал о производстве роботов в России
Путин рассказал о производстве роботов в России

А накануне, 15 февраля, президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки".

Марина Калегина
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