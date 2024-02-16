Путин выступает за более активное развитие роботостроения в России
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В России есть над чем работать в сфере роботостроения. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими Челябинского кузнечно-прессового завода. По словам главы государства, доля роботов на число рабочих, к примеру, в Южной Корее — в 10 раз выше, чем в России.
"Мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих — 1 тысяча роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работающих. Здесь, к сожалению, нам есть над чем работать", — добавил российский президент.
А накануне, 15 февраля, президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки".