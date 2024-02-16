Путин выступает за более активное развитие роботостроения в России

В России есть над чем работать в сфере роботостроения. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими Челябинского кузнечно-прессового завода. По словам главы государства, доля роботов на число рабочих, к примеру, в Южной Корее — в 10 раз выше, чем в России.