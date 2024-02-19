Генпрокуратура хочет вернуть государству Ивановский завод станкостроения

Генеральная прокуратура требует вернуть в пользу государства Ивановский завод тяжёлого машиностроения (ИЗТС) — одно из крупнейших в России станкостроительных предприятий. Это следует из материалов дела в базе Арбитражного суда области.

"Заместитель генерального прокурора обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением… об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжёлого станкостроения", — говорится в документе.

Иск принят 8 февраля, его определением наложен арест на всё движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент". По данным Генпрокуратуры, акционерному обществу в ходе реорганизации ООО "Станки и инструмент" было передано имущество АО "ИЗТС", ранее принадлежащее ОАО "ИЗТС".

В свою очередь, газета "Коммерсант" пишет, что ведомство считает незаконной приватизацию предприятия в 1990-х годах. Указывается, что решение о передаче акций оборонного завода приняли не уполномоченные на то лица и без обязательного разрешения Правительства РФ.