Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК в Челябинске за город

Производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которое загрязняет окружающую среду, необходимо перенести за город, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Глава области рассказал российскому лидеру о проблеме с заводом, руководство которого должно было снизить выбросы, но не сделало этого. Выполнить такие обязательства собственникам указала прокуратура.

"Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с Правительством РФ проработать продолжение работы — сохранение рабочих мест. Для той части, которая необходима и будет связана с переносом и выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, — при поддержке правительства привлечь местных инвесторов", — поручил президент.