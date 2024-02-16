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16 февраля, 17:53

Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК в Челябинске за город

Производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которое загрязняет окружающую среду, необходимо перенести за город, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Глава области рассказал российскому лидеру о проблеме с заводом, руководство которого должно было снизить выбросы, но не сделало этого. Выполнить такие обязательства собственникам указала прокуратура.

"Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с Правительством РФ проработать продолжение работы — сохранение рабочих мест. Для той части, которая необходима и будет связана с переносом и выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, — при поддержке правительства привлечь местных инвесторов", — поручил президент.

Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери
Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. А сегодня глава государства прибыл в Челябинскую область, где провёл встречу и пообщался с работниками кузнечно-прессового завода.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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