Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери

Путин не стал называть профессии, которые будут востребованы через 10–20 лет

Президент РФ Владимир Путин отказался гадать, какие профессии будут актуальны через пару десятилетий, но посоветовал родителям заниматься многосторонним развитием детей. Так он ответил на вопрос сотрудницы Станкомаша во время встречи с коллективом челябинского завода, которая рассказала о своей дочери.

"Даже не хочу пытаться давать вам какие-то советы. Это вы должны сделать сами. Вместе с близкими, с бабушками, с дедушками, с мужем. Просто нужно способствовать многостороннему, многоплановому развитию маленького человечка, создавать из него полноценную личность и помочь самому сделать этот выбор", — объяснил российский лидер.