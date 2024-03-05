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5 марта, 12:45

В ФРГ слили имя виновника скандальной утечки о планах Бундесвера "бомбить Крымский мост"

Bild: Утечка разговора офицеров из ФРГ произошла из-за генерала Франка Грефе

Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе. Обложка © U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan

Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе. Обложка © U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan

Утечка разговора высокопоставленных военных из ФРГ случилась из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе, который в это время пребывал в зарубежной командировке. Об этом сообщает газета Bild после объявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что виновник находился в Сингапуре.

"Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow", — утверждает издание.

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Причиной скандала в Германии стала утечка разговора высокопоставленных немецких военных 1 марта. В своей беседе они обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей. Подлинность самой записи подтвердили в Германии. В связи с этим в стране начались бурные разбирательства. Немецкий депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку Бориса Писториуса. В свою очередь канцлер Шольц пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме.

Владимир Озеров
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