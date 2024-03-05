В ФРГ слили имя виновника скандальной утечки о планах Бундесвера "бомбить Крымский мост"

Утечка разговора высокопоставленных военных из ФРГ случилась из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе, который в это время пребывал в зарубежной командировке. Об этом сообщает газета Bild после объявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что виновник находился в Сингапуре.