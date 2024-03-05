Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов, если в ФРГ тронут российских
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что немецкие журналисты будут высланы из страны, если власти Германии станут запрещать работу российских корреспондентов. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты", — пригрозила дипломат.
Напомним, посла ФРГ вызвали в МИД России после скандала из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. В Кремле тем временем заявляют, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.