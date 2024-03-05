Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов, если в ФРГ тронут российских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что немецкие журналисты будут высланы из страны, если власти Германии станут запрещать работу российских корреспондентов. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты", — пригрозила дипломат.