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5 марта, 07:37

Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов, если в ФРГ тронут российских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что немецкие журналисты будут высланы из страны, если власти Германии станут запрещать работу российских корреспондентов. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты", — пригрозила дипломат.

Напомним, посла ФРГ вызвали в МИД России после скандала из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. В Кремле тем временем заявляют, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.

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Андрей Бражников
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