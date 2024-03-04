Вызванному на ковёр в МИД РФ немецкому послу объявили демарш

МИД России объявил демарш послу Германии в РФ Александру Ламбсдорффу после того, как в Сети появилась запись, где немецкие военные обсуждают удар по Крымскому мосту. Дипведомство потребовало разъяснений в связи с этим разговором офицеров Бундесвера.

Александр Ламбсдорфф покидает здание МИД РФ без комментариев. Видео © Telegram / МИД России

"4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлечённости Коллективного Запада, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины", — говорится в телеграм-канале ведомства.

МИД РФ также указал немецкому послу на недопустимость продолжающихся попыток немецких властей ограничивать работу российских журналистов. Действия Берлина получат жёсткий ответ Москвы, подчеркнули в министерстве.