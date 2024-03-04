Вызванному на ковёр в МИД РФ немецкому послу объявили демарш
МИД РФ объявил демарш послу ФРГ после утечки разговора немецких военных о Крыме
МИД России объявил демарш послу Германии в РФ Александру Ламбсдорффу после того, как в Сети появилась запись, где немецкие военные обсуждают удар по Крымскому мосту. Дипведомство потребовало разъяснений в связи с этим разговором офицеров Бундесвера.
Александр Ламбсдорфф покидает здание МИД РФ без комментариев. Видео © Telegram / МИД России
"4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлечённости Коллективного Запада, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины", — говорится в телеграм-канале ведомства.
МИД РФ также указал немецкому послу на недопустимость продолжающихся попыток немецких властей ограничивать работу российских журналистов. Действия Берлина получат жёсткий ответ Москвы, подчеркнули в министерстве.
Демарш — это дипломатическое выступление правительства или дипорганов одного государства перед правительством другого. Они используются в случаях, когда обычные дипломатические средства не помогают разрешить тот или иной спорный вопрос, а ситуация требует срочного урегулирования.
Напомним, ранее в Германии разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. Сегодня, 4 марта, посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле тем временем заявляют, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.
ТАСС / Павел Цуканов / Маргарита Васильева