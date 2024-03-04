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4 марта, 13:48

"Верхушка айсберга": В Германии испугались новых утечек после скандального слива беседы офицеров

Bild: У российской разведки может быть много перехваченных в Германии сведений

Россия могла перехватить и другие переговоры европейских силовиков. Об этом пишет Bild со ссылкой на экс-главу разведки Германии Августа Ханнинга. Комментируя недавний слив беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту, он назвал произошедшее "верхушкой айсберга".

"Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — сказал Ханнинг.

По мнению разведчика, уже в ближайшее время может произойти новая утечка — и Берлину стоит подготовиться к этому. А депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, комментируя скандал, допустил, что Москва прослушивает даже канцлера Олафа Шольца и его ближайшее окружение.

Обсуждавшие удар по Крымскому мосту немецкие военные даже не шифровались, выяснили СМИ
Обсуждавшие удар по Крымскому мосту немецкие военные даже не шифровались, выяснили СМИ

Напомним, в Германии разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. Уже сегодня, 4 марта, посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле тем временем заявляют, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.

Обложка ©

Unsplash / Martin Fahlander

Матвей Константинов
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