"Верхушка айсберга": В Германии испугались новых утечек после скандального слива беседы офицеров

Россия могла перехватить и другие переговоры европейских силовиков. Об этом пишет Bild со ссылкой на экс-главу разведки Германии Августа Ханнинга. Комментируя недавний слив беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту, он назвал произошедшее "верхушкой айсберга".

"Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — сказал Ханнинг.

По мнению разведчика, уже в ближайшее время может произойти новая утечка — и Берлину стоит подготовиться к этому. А депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, комментируя скандал, допустил, что Москва прослушивает даже канцлера Олафа Шольца и его ближайшее окружение.