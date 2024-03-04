В Кремле поставили два вопроса после слива скандального разговора немецких военных
Песков: В Кремле надеются узнать итоги проверки утечки разговора военных ФРГ
Москва рассчитывает узнать результаты объявленной канцлером Германии Олафом Шольцем проверки по факту утечки беседы немецких военных об ударе по Крымскому мосту. С таким заявлением в понедельник, 4 марта, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка. Надеемся, что мы каким-то образом, я имею в виду даже через СМИ, узнаем, к чему пришла эта проверка", — сказал он в беседе с журналистами.
По мнению представителя Кремля, обсуждение офицерами возможностей Киева атаковать российские объекты говорит о непосредственной вовлечённости Запада в конфликт вокруг Украины. Песков добавил, что важно разобраться, насколько к этому причастен Бундесвер. Кроме того, по его словам, возникает другой вопрос: насколько всё контролирует Шольц, если это не является частью государственной политики Германии.
Как сообщал Life.ru, перехваченная беседа немецких военных появилась в Сети 1 марта и спровоцировала скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. При этом говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную запись и поручил оперативно расследовать инцидент. А глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал утечку беседы офицеров частью информационной войны, которую якобы устроила Москва. Тем временем посла Германии сегодня утром вызвали в МИД России. Дипломат покинул здание ведомства без комментариев.
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