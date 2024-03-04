В Кремле поставили два вопроса после слива скандального разговора немецких военных

Москва рассчитывает узнать результаты объявленной канцлером Германии Олафом Шольцем проверки по факту утечки беседы немецких военных об ударе по Крымскому мосту. С таким заявлением в понедельник, 4 марта, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка. Надеемся, что мы каким-то образом, я имею в виду даже через СМИ, узнаем, к чему пришла эта проверка", — сказал он в беседе с журналистами.