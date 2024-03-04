Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев
Немецкий посол Александер Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России на Смоленской площади. Ранее дипломата вызвали туда из-за утечки переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.
Глава дипмиссии отказался рассказывать собравшимся у здания МИД журналистам об итогах своего визита и молча поспешил сесть в автомобиль. В российском внешнеполитическом ведомстве Ламбсдорф пробыл 1 час 10 минут.
Напомним, что перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус нашёл "российский след" в утечке переговоров. В Совфеде связали реакцию ФРГ на утечку беседы офицеров с её готовностью к войне.