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4 марта, 09:30

Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев

Немецкий посол Александер Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Немецкий посол Александер Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России на Смоленской площади. Ранее дипломата вызвали туда из-за утечки переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.

Глава дипмиссии отказался рассказывать собравшимся у здания МИД журналистам об итогах своего визита и молча поспешил сесть в автомобиль. В российском внешнеполитическом ведомстве Ламбсдорф пробыл 1 час 10 минут.

Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке
Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке

Напомним, что перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус нашёл "российский след" в утечке переговоров. В Совфеде связали реакцию ФРГ на утечку беседы офицеров с её готовностью к войне.

Наталья Исакова
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