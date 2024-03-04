Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России на Смоленской площади. Ранее дипломата вызвали туда из-за утечки переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.

Глава дипмиссии отказался рассказывать собравшимся у здания МИД журналистам об итогах своего визита и молча поспешил сесть в автомобиль. В российском внешнеполитическом ведомстве Ламбсдорф пробыл 1 час 10 минут.