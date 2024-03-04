Пушков указал на тревожный сигнал из Берлина после слива разговора из Бундесвера
Пушков связал реакцию ФРГ на утечку беседы офицеров с её готовностью к войне
В Берлине не беспокоятся из-за того, что Германия может быть втянута в вероятную войну с Россией, но возмущаются тем, что переговоры немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту стали достоянием общественности. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
Сенатор считает, что это вызывает тревогу, потому что сам факт обсуждения является не "ориентацией для правительства" Германии, а отражает две очень важные вещи. Первой причиной, по его словам, является то, что военное руководство Федеративной Республики убеждено, что решение о передаче ракет Taurus киевскому режиму произойдёт, несмотря на сегодняшнюю позицию немецкой администрации. Политик подчеркнул, что они уже даже подсчитывают, сколько снарядов Украине будет передано в первой партии, а сколько — во второй.
Второй причиной для тревоги является позиция Бундесвера. Член Совфеда подчеркнул, что она такая же, как и у действующей главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, считающей, что ФРГ уже фактически воюет с Россией.
"Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — заключил Пушков.
Напомним, на просторах Всемирной паутины 1 марта появились перехваченные разговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост и спровоцировали настоящий скандал. Впоследствии представители военного ведомства ФРГ пообещали разобраться в случившемся, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эта ситуация будет быстро расследована, и назвал произошедшее "очень серьёзной проблемой".
t.me / Алексей Пушков