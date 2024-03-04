В Берлине не беспокоятся из-за того, что Германия может быть втянута в вероятную войну с Россией, но возмущаются тем, что переговоры немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту стали достоянием общественности. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор считает, что это вызывает тревогу, потому что сам факт обсуждения является не "ориентацией для правительства" Германии, а отражает две очень важные вещи. Первой причиной, по его словам, является то, что военное руководство Федеративной Республики убеждено, что решение о передаче ракет Taurus киевскому режиму произойдёт, несмотря на сегодняшнюю позицию немецкой администрации. Политик подчеркнул, что они уже даже подсчитывают, сколько снарядов Украине будет передано в первой партии, а сколько — во второй.