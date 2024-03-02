"Очень серьёзная проблема": Шольц отреагировал на обсуждение офицерами ФРГ атаки на Крымский мост
Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с записью беседы немецких офицеров
Ситуация вокруг записи разговора немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, будет быстро расследована. Такое обещание дал канцлер Германии Олаф Шольц. Случившееся он назвал "очень серьёзной проблемой".
"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро", — приводит газета Die Zeit слова Шольца.
Перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Требование о проведении расследования отправлено и в Бундестаг, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались.
TACC / DPA / picture-alliance