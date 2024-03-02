"Очень серьёзная проблема": Шольц отреагировал на обсуждение офицерами ФРГ атаки на Крымский мост

Ситуация вокруг записи разговора немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, будет быстро расследована. Такое обещание дал канцлер Германии Олаф Шольц. Случившееся он назвал "очень серьёзной проблемой".

"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро", — приводит газета Die Zeit слова Шольца.