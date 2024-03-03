Писториус обвинил РФ в сливе разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Глава МО ФРГ Писториус назвал слив переговоров офицеров информационной войной РФ
Слив записи разговора немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, якобы является частью информационной войны, которую ведёт Россия. С таким обвинением выступил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Это [слитая запись] является частью информационной войны, которую ведёт [президент РФ Владимир] Путин. Это гибридная дезинформационная атака. Речь идёт о подрыве нашего единства", — заявил он в беседе с журналистами.
Писториус добавил, что во время разговора офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту речь шла не о конкретном планировании. По его словам, военные лишь обсуждали различные сценарии, но это не означает зелёного света для передачи Киеву ракет Taurus. Глава Минобороны ФРГ рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с инцидентом будут известны в начале предстоящей недели.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент.
TACC / DPA / picture-alliance