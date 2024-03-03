Писториус обвинил РФ в сливе разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту

"Это [слитая запись] является частью информационной войны, которую ведёт [президент РФ Владимир] Путин. Это гибридная дезинформационная атака. Речь идёт о подрыве нашего единства", — заявил он в беседе с журналистами.

Писториус добавил, что во время разговора офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту речь шла не о конкретном планировании. По его словам, военные лишь обсуждали различные сценарии, но это не означает зелёного света для передачи Киеву ракет Taurus. Глава Минобороны ФРГ рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с инцидентом будут известны в начале предстоящей недели.