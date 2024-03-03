Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией после разговора военных о Крыме
Медведев: Германия готовится к войне с Россией
Перехваченный разговор немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией", — написал он в телеграм-канале.
По словам зампреда Совбеза, в ближайшее время от немецких политиков следует ожидать заявлений о несерьёзности рассуждений офицеров, но всё это будет ложью. Он также обратил внимание на то, что никто не знает, в курсе ли было политическое руководство ФРГ, в частности "ливерный канцлер" Олаф Шольц, о планах атаки на Крым. А если не в курсе, подчеркнул Медведев, то история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за начальников о начале войн или провоцировать их.
Напомним, что перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Требование о проведении расследования отправлено и в Бундестаг, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина