По словам зампреда Совбеза, в ближайшее время от немецких политиков следует ожидать заявлений о несерьёзности рассуждений офицеров, но всё это будет ложью. Он также обратил внимание на то, что никто не знает, в курсе ли было политическое руководство ФРГ, в частности "ливерный канцлер" Олаф Шольц, о планах атаки на Крым. А если не в курсе, подчеркнул Медведев, то история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за начальников о начале войн или провоцировать их.