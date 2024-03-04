Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке

Российская разведка в состоянии определить маршруты перевозок западных ракет SCALP и Storm Shadow в Незалежную, пользуясь данными, всплывшими после публикации разговора немецких военных, пишет британская газета The Times.

По данным расшифровки, Франция поставляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, тогда как британцы задействуют для транспортировки Storm Shadow бронемашины Ridgeback.

"Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — пишет The Times.

