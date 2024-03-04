Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке
Times: Россия способна отслеживать транспортировку западных SCALP и Storm Shadow
Российская разведка в состоянии определить маршруты перевозок западных ракет SCALP и Storm Shadow в Незалежную, пользуясь данными, всплывшими после публикации разговора немецких военных, пишет британская газета The Times.
По данным расшифровки, Франция поставляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, тогда как британцы задействуют для транспортировки Storm Shadow бронемашины Ridgeback.
"Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — пишет The Times.
В статье сообщается, что Британия и прочие члены НАТО должны быть заметно взволнованы нарушением информационной безопасности, из-за чего были разглашены важные данные.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и привели к серьёзному политическому скандалу. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем, а канцлер Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. При этом глава Минобороны Борис Писториус углядел в сливе разговора "российский след". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией после разговора военных о Крыме.
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