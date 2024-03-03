В Совфеде назвали главный вывод после слитого разговора немецких военных
Карасин: В ВС ФРГ наплевали на Шольца и обсуждают участие НАТО в конфликте с РФ
Военные Германии подробно делились мыслями, как лучше ударить по Крымскому мосту. На это обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя скандал со слитым разговором офицеров ФРГ, пишет kp.ru. По его словам, факт наличия стенограммы роняет образ военных, доверять им нельзя.
"Но главное не это, главное — то, что всё это делается открыто, наплевав на публичные рассуждения руководителей страны, в данном случае Шольца. Несмотря на заверение в том, что НАТО не будет прямо участвовать в военных действиях на Украине", — отметил сенатор в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам члена Совфеда, подобное следует наказывать общественным мнением — мировое сообщество должно знать, что "под прикрытием каких-то легенд и басен" Запад готовит смертоносные удары по территории РФ. При этом Карасин указал, что выводы России будут нелицеприятными и жёсткими.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и привели к серьёзному политическому скандалу. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем, а канцлер Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. При этом глава Минобороны Борис Писториус углядел в сливе разговора "российский след". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией после разговора военных о Крыме.
ТАСС / Минобороны РФ