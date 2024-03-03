В Совфеде назвали главный вывод после слитого разговора немецких военных

Военные Германии подробно делились мыслями, как лучше ударить по Крымскому мосту. На это обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя скандал со слитым разговором офицеров ФРГ, пишет kp.ru. По его словам, факт наличия стенограммы роняет образ военных, доверять им нельзя.

"Но главное не это, главное — то, что всё это делается открыто, наплевав на публичные рассуждения руководителей страны, в данном случае Шольца. Несмотря на заверение в том, что НАТО не будет прямо участвовать в военных действиях на Украине", — отметил сенатор в эфире радио "Комсомольская правда".