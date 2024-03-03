Кнайсль высмеяла интеллект немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на тяжёлое умственное состояние офицеров ФРГ
Перехваченный разговор немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, говорит об их "тяжёлом умственном состоянии". Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
Она напомнила, что в слитой записи один из военных заявил, что для уничтожения Крымского моста понадобится минимум 10–15 ракет. Кнайсль подчеркнула, что офицеры при этом обсуждали объект, который ежедневно используется мирными гражданами.
"Они говорили об этом так, как будто это законная военная цель, что, конечно, не так. Это свидетельствует о тяжёлом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки", — сказала экс-глава МИД Австрии.
По её словам, сам факт того, что "самые сливки" немецких ВС во время личной беседы нарушают все требования безопасности, был бы смешным, если бы не был таким плачевным.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии склоняются к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент.
ТАСС / Максим Григорьев