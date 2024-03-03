Кнайсль высмеяла интеллект немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

Перехваченный разговор немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, говорит об их "тяжёлом умственном состоянии". Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

Она напомнила, что в слитой записи один из военных заявил, что для уничтожения Крымского моста понадобится минимум 10–15 ракет. Кнайсль подчеркнула, что офицеры при этом обсуждали объект, который ежедневно используется мирными гражданами.

"Они говорили об этом так, как будто это законная военная цель, что, конечно, не так. Это свидетельствует о тяжёлом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки", — сказала экс-глава МИД Австрии.