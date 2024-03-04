Регион

Уведомления отключены

4 марта, 06:52

МИД РФ вызвал посла Германии после утечки разговора немецких военных

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вызван сегодня, 4 марта, в МИД России в связи с утечкой разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Других подробностей не приводится.

Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке
Одна деталь из слитого разговора немецких военных может помочь российской разведке

Напомним, 1 марта в Сети появились перехваченные разговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Эти "откровения из Бундесвера" спровоцировали настоящий скандал. Впоследствии представители военного ведомства ФРГ пообещали разобраться в случившемся, а канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "очень серьёзной проблемой". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от ФРГ объяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уличил Берлин в подготовке к войне с Россией.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров