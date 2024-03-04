МИД РФ вызвал посла Германии после утечки разговора немецких военных
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вызван сегодня, 4 марта, в МИД России в связи с утечкой разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Других подробностей не приводится.
Напомним, 1 марта в Сети появились перехваченные разговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Эти "откровения из Бундесвера" спровоцировали настоящий скандал. Впоследствии представители военного ведомства ФРГ пообещали разобраться в случившемся, а канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "очень серьёзной проблемой". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от ФРГ объяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уличил Берлин в подготовке к войне с Россией.
ТАСС / Сергей Бобылев