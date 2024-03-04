Пушилин высказался о скандальной утечке беседы немецких офицеров

Германия настроена на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя слитые переговоры высокопоставленных офицеров ФРГ, обсуждавших удары крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Появление записи беседы в публичном пространстве он назвал "провалом немецкой контрразведки".

"С другой стороны, это позволяет нам ещё раз убедиться в том, что нынешнее руководство Германии всё-таки нацелено на различного рода эскалацию — в виде подпитки различными видами вооружения, несмотря на то, что заявляют в информационное поле их официальные лица", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".