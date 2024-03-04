Пушилин высказался о скандальной утечке беседы немецких офицеров
Глава ДНР Пушилин: Германия настроена на эскалацию конфликта на Украине
Германия настроена на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя слитые переговоры высокопоставленных офицеров ФРГ, обсуждавших удары крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Появление записи беседы в публичном пространстве он назвал "провалом немецкой контрразведки".
"С другой стороны, это позволяет нам ещё раз убедиться в том, что нынешнее руководство Германии всё-таки нацелено на различного рода эскалацию — в виде подпитки различными видами вооружения, несмотря на то, что заявляют в информационное поле их официальные лица", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Аналогичного же мнения придерживаются многие политики в России. Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слив немецких переговоров, заявил, что Германия готовится к войне с нашей страной.
Напомним, что перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал утечку беседы офицеров частью информационной войны, которую якобы устроила Россия.
Telegram / Пушилин Д.В.