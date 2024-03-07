"Горят, как и все": Украина стала кладбищем для американских танков Abrams
Военный эксперт Сучиу: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams
Американские танки M1 Abrams не оправдали завышенных ожиданий, так как стали лёгкой мишенью для российских военных на поле боя. Впечатлениями от поставленных Украине бронемашин поделился обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу.
Военный эксперт напомнил, что ВСУ лишились трёх многотонных исполинов меньше чем за неделю. Потери Abrams сильно контрастируют с бравурными заявлениями американских военных о совершенстве этих танков. На деле же они ничем не лучше любых других аналогов, в том числе и советских.
"Украина стала кладбищем танков, и, хотят ли американские военные чиновники это признавать, три М1 Abrams — всего лишь новые трупы. Они горели, как и другие танки, и тысячи других танков раньше", — подытожил Сучиу.
Напомним, что российские бойцы задействовали против Abrams различные типы вооружения. Первые две бронемашины стали "жертвами" FPV-дронов, ещё один танк поразил расчёт ПТРК, а последний одним выстрелом "обнулил" экипаж Т-72Б3.