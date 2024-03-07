"Горят, как и все": Украина стала кладбищем для американских танков Abrams

Американские танки M1 Abrams не оправдали завышенных ожиданий, так как стали лёгкой мишенью для российских военных на поле боя. Впечатлениями от поставленных Украине бронемашин поделился обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу.

Военный эксперт напомнил, что ВСУ лишились трёх многотонных исполинов меньше чем за неделю. Потери Abrams сильно контрастируют с бравурными заявлениями американских военных о совершенстве этих танков. На деле же они ничем не лучше любых других аналогов, в том числе и советских.