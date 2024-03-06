Песков пообещал американским военным самолётам судьбу горящих танков Abrams

Российские военные сделают всё возможное, чтобы американские самолёты, в случае если они попадут в руки ВСУ и будут замечены над территорией нашей страны, повторили судьбу сгоревших танков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". Лекция проходит на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, на ней присутствует более 70 представителей иностранных государств из 13 стран мира.