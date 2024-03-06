Песков пообещал американским военным самолётам судьбу горящих танков Abrams
Российские военные сделают всё возможное, чтобы американские самолёты, в случае если они попадут в руки ВСУ и будут замечены над территорией нашей страны, повторили судьбу сгоревших танков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". Лекция проходит на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, на ней присутствует более 70 представителей иностранных государств из 13 стран мира.
"Если над нашей территорией полетят американские самолёты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолёты горели и падали", — сказал представитель Кремля.
27 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.
Life.ru