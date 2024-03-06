Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams с первого выстрела

В Минобороны рассказали подробности уничтожения очередного американского танка Abrams, которой превратился в пепел в минувшие сутки на Авдеевском направлении. Оказалось, что хвалёная техника не устояла перед первым же выстрелом российского экипажа танка Т-72Б3.