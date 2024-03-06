Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams с первого выстрела
В Минобороны рассказали подробности уничтожения очередного американского танка Abrams, которой превратился в пепел в минувшие сутки на Авдеевском направлении. Оказалось, что хвалёная техника не устояла перед первым же выстрелом российского экипажа танка Т-72Б3.
"Абрамс" производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела", — сообщили в пресс-службе военного ведомства в среду, 6 марта.
27 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.