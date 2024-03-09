В регионах, расположенных на западе Украины, где живут этнические венгры и румыны, в ближайшем будущем могут быть проведены референдумы о выходе из состава страны. Такой прогноз дал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведёт к передаче [этих земель]", — сказал он в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Как подчеркнул Риттер, здесь речь идёт о праве народов на самоопределение. По его словам, румыны и венгры не хотят жить в составе Незалежной и желают, чтобы эти территории контролировали Бухарест и Будапешт. При этом, как считает бывший американский разведчик, Россия не позволит, чтобы Западная Украина стала частью Польши, так как это могло бы усилить угрозу со стороны Варшавы.