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9 марта, 14:54

"Может быть референдум": Украине предрекли потерю ещё большего количества территорий

Риттер: Территории, где живут венгры и румыны, хотят выйти из состава Украины

В регионах, расположенных на западе Украины, где живут этнические венгры и румыны, в ближайшем будущем могут быть проведены референдумы о выходе из состава страны. Такой прогноз дал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведёт к передаче [этих земель]", — сказал он в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Как подчеркнул Риттер, здесь речь идёт о праве народов на самоопределение. По его словам, румыны и венгры не хотят жить в составе Незалежной и желают, чтобы эти территории контролировали Бухарест и Будапешт. При этом, как считает бывший американский разведчик, Россия не позволит, чтобы Западная Украина стала частью Польши, так как это могло бы усилить угрозу со стороны Варшавы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам главы ведомства Сергея Нарышкина, поляки готовятся к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Незалежной.

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TACC / EPA

Наталья Исакова
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