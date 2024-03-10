"Врёт как дышит": Захарова рассказала об истинном флаге Украины после заявления "Кулебищи"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла отказ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы от предложения папы римского Франциска "поднять белый флаг". Дипломат Незалежной ответил понтифику, что флаг страны — жёлто-голубой и других на Украине не поднимут.

Захарова уличила Кулебу во лжи после его заявления о флаге Украины. Фото © Telegram / Мария Захарова

"Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", — написала дипломат в телеграм-канале вечером в воскресенье, 10 марта, прикрепив к своему посту фото с флагами Евросоюза в Верховной раде.