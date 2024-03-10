"Врёт как дышит": Захарова рассказала об истинном флаге Украины после заявления "Кулебищи"
Захарова — о словах Кулебы: В ЕС не вступили, а флаг Евросоюза везде понацепили
Мария Захарова, Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла отказ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы от предложения папы римского Франциска "поднять белый флаг". Дипломат Незалежной ответил понтифику, что флаг страны — жёлто-голубой и других на Украине не поднимут.
Захарова уличила Кулебу во лжи после его заявления о флаге Украины. Фото © Telegram / Мария Захарова
"Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", — написала дипломат в телеграм-канале вечером в воскресенье, 10 марта, прикрепив к своему посту фото с флагами Евросоюза в Верховной раде.
Напомним, папа римский ранее заявил, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Затем в Ватикане пояснили, что речь не шла о капитуляции Незалежной. Сегодня же Кулеба по-хамски ответил понтифику на его предложение.