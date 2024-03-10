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10 марта, 09:49

Ватикану пришлось объясняться после слов папы римского о белом флаге на Украине

Ватикан: Слова папы римского о белом флаге на Украине были призывом к диалогу

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA

Говоря о белом флаге на Украине, папа римский Франциск не подразумевал капитуляцию Киева, а призывал к переговорам. Об этом заявил представитель Ватикана Маттео Бруни.

"Папа римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам. Говоря о конфликтной ситуации, папа сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — приводит его слова Vatican News.

По словам Бруни, Франциск надеется на дипломатическое решение для достижения прочного мира. Напомним, ранее в интервью швейцарскому телеканалу RSI понтифик заявил, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры.

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Отметим, что папа римский неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине. Так, он призывал к дипломатическому разрешению ситуации через возвращение к гуманности. Также священнослужитель предлагал устроить в Ватикане переговоры Москвы и Киева.

Никита Осипов
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