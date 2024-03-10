Ватикану пришлось объясняться после слов папы римского о белом флаге на Украине

Говоря о белом флаге на Украине, папа римский Франциск не подразумевал капитуляцию Киева, а призывал к переговорам. Об этом заявил представитель Ватикана Маттео Бруни.

"Папа римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам. Говоря о конфликтной ситуации, папа сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — приводит его слова Vatican News.